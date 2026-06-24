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Alerta vermelho em França leva 68 mil casas a ficarem sem energia

15:07
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As elevadas temperaturas que se fazem sentir em França levaram um transformador a rebentar, fazendo com que quase 70 mil habitações ficassem sem acesso à rede elétrica. Operadores estão a prever reativação do serviço durante ainda esta quarta-feira.

A vaga de calor extrema em França, que levou metade do país a ficar em alerta vermelho, fez com que 68 mil casas ficassem sem acesso a energia na manhã ainda durante a noite de terça-feira, 23 de junho.

França vaga de calor 2026
França vaga de calor 2026
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De acordo com o France24, a interrupção deveu-se a um problema num transformador da rede elétrica, relacionado com as temperaturas extremas que se fazem sentir no país. 

O problema foi sentido na Bretanha pelas 21 horas, mas a estimativa das equipas das operadoras de rede em França não são positivas. A energia só deve ser totalmente restabelecida ao fim do dia. "Por razões técnicas, a RTE [uma das operadoras] não conseguirá restabelecer a ligação das residências afetadas durante o dia, [sendo que] as ligações serão feitas, na melhor das hipóteses, até o final de quarta-feira", indicou a empresa em comunicado.

Está previsto que o país registe temperaturas entre os 39.ºC e os 41.ºC, sendo que são estimados novos recordes nos próximos dias, significando que estas deverão continuar a pressionar as infraestruturas. 

"São esperadas novas temperaturas recordes, incluindo algumas que poderão superar todos os recordes anteriores, independentemente da época do ano", sustentou o serviço meteorológico Meteo France.

E esta vaga de calor tem afetado vários serviços por toda a França. A Torre Eiffel, por exemplo, encerrou ao público durante a tarde, e o Museu do Louvre vai fechar duas horas mais cedo até sábado. São muitos os residentes e turistas que têm aproveitado as fontes e os rios para se refrescarem.

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