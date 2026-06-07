Candidato de esquerda às presidencias da Colômbia acusa rival de compra de votos

Iván Cepeda denunciou ainda o que chamou de "campanha suja" dirigida contra a sua candidatura através do uso de estruturas digitais e ferramentas de inteligência artificial.

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O candidato de esquerda às eleições presidencias na Colômbia, Iván Cepeda, acusou o rival de extrema-direita, Abelardo de la Espriella, de irregularidades financeiras na campanha e compra de votos na primeira volta.



Iván Cepeda, candidato às eleições presidenciais na Colômbia AP

O candidato apoiado pelo partido atualmente no poder na Colômbia garantiu no sábado que tem provas suficientes para iniciar uma investigação que poderá resultar numa ação judicial ontra o adversário.

"Temos fundamentos suficientes para prosseguir uma investigação rigorosa que culminará em acusações criminais", declarou Cepeda, durante um evento de campanha realizado em Cali, no sudoeste do país.

Cepeda pediu ao advogado e defensor dos direitos humanos Miguel Ángel del Río para recolher informações e apresentar ações judiciais contra a campanha de Abelardo de la Espriella.

O político de esquerda denunciou ainda o que chamou de "campanha suja" dirigida contra a sua candidatura através do uso de estruturas digitais e ferramentas de inteligência artificial.

Abelardo de la Espriella venceu a primeira volta das presidenciais na Colômbia, em 31 de maio, com 10,3 milhões de votos (43,74%), enquanto Cepeda conquistou 9,7 milhões de votos (40,90%).

O empresário milionário ficou conhecido por, como advogado, ter defendido nos tribunais paramilitares acusados de tráfico de droga nos tribunais da Colômbia, o maior produtor mundial de cocaína.

O candidato, apelidado de "O Tigre", conta com o apoio do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na segunda volta, que está marcada para 21 de junho.

Também no sábado, os presidentes das Honduras, Nasry Asfura, e do Paraguai, Santiago Peña, manifestaram apoio a Abelardo de la Espriella.

Num vídeo publicado por De la Espriella na rede social X, o candidato surge numa conversa amigável com os dois chefes de Estado.

"Abelardo, espero que estejas bem na tua luta e estaremos a rezar por ti no dia 21 de junho. Tudo vai correr bem", disse Asfura ao candidato numa videochamada.

De la Espriella indicou que, em caso de vitória, irá reforçar as relações diplomáticas com as Honduras em áreas como o comércio, a segurança e o treino militar.

Por sua vez, o Presidente paraguaio assegurou que está a acompanhar as eleições colombianas "muito de perto" e espera resultados favoráveis a De la Espriella.

"Queremos que o povo colombiano escolha bem para que possamos trabalhar em conjunto (...) A questão da segurança e da defesa é uma prioridade para mim. Só podemos combater o crime organizado com governos organizados", disse Peña durante a sua conversa com De la Espriella.

Também os presidentes da Argentina, Javier Milei, e do Equador, Daniel Noboa, celebraram a vitória do candidato de extrema-direita na primeira volta.

O atual chefe de Estado, Gustavo Petro, que se tornou o primeiro Presidente de esquerda da história da Colômbia em 2022, está constitucionalmente impedido de se candidatar a um segundo mandato.