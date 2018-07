Pelo menos três caçadores furtivos na pista de rinocerontes foram devorados por leões numa reserva de caça privada no sudeste da África do Sul, disse esta quinta-feira o proprietário da reserva.Armados com uma espingarda e um machado, os caçadores entraram na reserva de Sibuya na manhã de segunda-feira e foram encontrados desmembrados na manhã seguinte, declarou à agência France Presse Nick Fox.O proprietário da reserva contou que os homens terão dado por si no meio de um grupo grande de leões e que "não terão tido muito tempo para reagir"."Não sabemos exactamente quantos eram" os caçadores, disse ainda, adiantando que foi encontrada "roupa para três pessoas".Milhares de rinocerontes são abatidos anualmente em África devido aos seus chifres, muito populares entre os adeptos da medicina tradicional na China e no Vietname.Apenas restam 5.000 rinocerontes negros no continente africano, perto de 1.900 dos quais na África do Sul. O país conta também com cerca de 20.000 rinocerontes brancos, cerca de 80% da população mundial.