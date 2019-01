Andrew Renner, de 41 anos, foi condenado a três meses de prisão após ter sido filmado a matar uma ursa e duas crias, noticiou o Independent. O homem estava acompanhado pelo filho, Owen, de 18 anos.

Em abril do ano passado, os homens estavam a esquiar numa ilha no Alasca quando mataram os animais. Não sabiam que estavam a ser filmados por um programa de observação de vida selvagem.

Andrew e Owen Renner foram condenados, na terça-feira, após terem-se declarado culpados. O jovem foi condenado a 30 dias de pena suspensa pelo envolvimento no crime e ambos foram obrigados ao pagamento de multas.

Segundo um comunicado do Departamento de Segurança Pública do Alasca, emitido em abril, o filho foi filmado a matar a tiro a ursa. Depois, o pai disparou sobre as crias e arrastou os corpos para longe da toca. "Não faz mal, urso abatido", disse o homem, de acordo com os documentos do tribunal.

Duas semanas depois, Andrew Renner levou a pele do urso adulto ao Departamento de Pesca e Caça do Alasca, onde informou os responsáveis que tinha matado o animal, só percebendo depois que se tratava de uma mãe. Garantiu não ter visto nenhuma cria.

Além da condenação de três meses de prisão, Andrew Renner ficou ainda sem licença de caça nos próximos dez anos.

No Alasca, é permitido a quem tem licença caçar durante a época de caça, na primavera e no outono. No entanto, é ilegal matar crias de urso e ursas que estejam a amamentar.