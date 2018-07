Os cientistas conseguiram criar embriões de rinoceronte branco, o que pode salvar a espécie. Actualmente, só já há dois representantes desta espécie no norte de África: as fêmeas Najin e a filha Fatu, que vivem no parque de conservação Ol Pejeta, no Quénia, sob constante vigilância armada. São inférteis.

Em Março, os veterinários abateram Sudan, pai de Fatu e o último macho desta subespécie. Mas um estudo publicado no jornal científico Nature Communications indica que os rinocerontes brancos do Norte podem sobreviver: pela primeira vez, os cientistas recorreram à fertilização in vitro para criarem embriões de rinocerontes.

Uma equipa internacional de zoólogos, veterinários e investigadores extraiu óvulos não fecundados de rinocerontes brancos do Sul, uma subespécie próxima cuja população tem 20 mil exemplares. J untaram sémen de rinocerontes brancos do Norte para fertilizar os óvulos, criando embriões híbridos.

Assim, foram congelados dois embriões híbridos para uma futura implantação. Após o desenvolvimento de uma técnica eficaz, será possível a transferi-los para fêmeas rinocerontes do Sul. Uma cria híbrida dá alguma certeza genética à continuidade dos rinocerontes do Norte, dizem os investigadores ao The Washington Post. "É um último esforço muito ambicioso para salvar a genética desta espécie espectacular", afirmou a bióloga Stuart Primm da Universidade de Duke.

"Os embriões estão em boas condições e lindos", segundo David E. Wildt, cientista no Smithsonian Conservation Biology Institute. "Este é o primeiro passo numa longa jornada para produzir descendentes vivos".

Thomas B. Hildebrandt, autor do estudo e biólogo, considera que esta subespécie não é um falhanço da evolução. A sua extinção deve-se aos seus cornos deste animal valerem mais do que ouro, por algumas pessoas acreditarem que possuem qualidades medicinais - o que não é verdade.

Hildebrandt faz parte de um projecto que tem recolhido material genético durante décadas. O biólogo conta que os cientistas começaram a congelar sémen de rinoceronte branco do Norte em 2008.

Apesar do optimismo de muitos, Susie Ellis, directora-executiva da Fundação Internacional de Rinocerontes, avisa: "Nunca nenhuma espécie foi salva por tecnologia apenas. O trabalho científico tem de estar a par da cooperação com as comunidades locais e os políticos". Stuart Primm pensa de forma semelhante: "O objectivo principal tem de ser parar com a caça de rinocerontes."