Cabo Verde com mais 47 casos de Covid-19

Cabo Verde registou hoje mais 47 casos de infeção pelo novo coronavírus, distribuídos pelas ilhas de Santiago e Sal, e aumentou para 2.154 o total acumulado de infeções desde 19 de março, segundo dados oficiais.

As informações foram avançadas em conferência de imprensa, na cidade da Praia, pelo diretor do Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças, Jorge Noel Barreto, indicando que 39 dos novos casos foram registados em Santiago, sendo 37 na Praia e dois em Santa Cruz, e no Sal (8).

No mesmo dia, o país registou mais 32 doentes recuperados da doença, totalizando 1.132 pessoas (52,2%) que já tiveram alta hospitalar.

O país conta neste momento com 999 casos ativos (46,4%), 21 óbitos (1%) e dois transferidos, de um total de 2.154 casos positivos acumulados diagnosticados desde 19 de março, ainda segundo a mesma fonte.

Segundo Jorge Barreto, a análise das últimas quatro semanas epidemiológicas demonstra que o país está numa "tendência para diminuição" dos casos de covid-19, embora, salientou, ainda há amostras pendentes para serem analisadas, sobretudo no Sal e em Santiago, os dois principais focos ativos da doença.

Em África, há 15.600 mortos confirmados em mais de 746 mil infetados em 54 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 616 mil mortos e infetou quase 15 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.