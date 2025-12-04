Bruxelas analisa remover tarifas a elétricos do grupo VW produzidos na China

A análise às tarifas impostas surge após uma proposta de compromisso apresentada pela VW Anhui, a produtora chinesa de veículos elétricos do grupo alemão.

A Comissão Europeia iniciou uma análise às tarifas aplicadas aos veículos elétricos do grupo Volkswagen produzidos na China que poderá resultar na revogação das tarifas sendo estas substituídas por um preço mínimo, indica o jornal oficial da União Europeia esta quinta-feira.

Bruxelas impôs em outubro do ano passado tarifas à importação de veículos elétricos produzidos na China devido a apoios estatais que distorciam a concorrência. Em abril, a Comissão indicou que estaria disposta a suspender as tarifas caso os fabricantes se comprometessem com um preço mínimo no mercado europeu que fosse equivalente ao efeito da aplicação das tarifas.

A Volkswagen Anhui, a produtora e exportadora do gigante alemão na China, apresentou uma proposta que, indica a Comissão, aparenta cumprir os requisitos exigidos, pelo que foi iniciado o processo de análise.

A decisão afeta principalmente as marcas Seat e Cupra do grupo Volkswagen, com o Tavascan, SUV elétrico da Cupra, a ser produzido exclusivamente na China. Desde outubro de 2024 que os veículos importados da fábrica da Volkswagen Anhui, uma "joint-venture" com a chinesa JAC em que a Volkswagen é maioritária, estão sujeitos a uma tarifa de 20,7%.