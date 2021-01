Brexit permite eliminar no Reino Unido taxa aplicada a tampões

A supressão do IVA para produtos higiénicos femininos como tampões entra hoje em vigor no Reino Unido, com o governo a sublinhar que a medida é possível após a saída do país da União Europeia ('Brexit').

Com o fim do período de transição do 'Brexit', que se prolongou até 31 de dezembro, o Reino Unido pode deixar de impor uma taxa mínima de 5% a produtos higiénicos.

"Estou orgulhoso por hoje cumprirmos a nossa promessa de eliminação do imposto sobre tampões. Os produtos higiénicos são essenciais, por isso é normal não cobrar IVA", declarou em comunicado o ministro das Finanças, Rishi Sunak, que já tinha anunciado esta medida no orçamento, em março.

Felicia Willow, diretora-geral da Fawcett Society, uma instituição de defesa dos direitos das mulheres, congratulou-se com a mudança.

"O caminho foi longo para chegar lá, mas a taxa sexista que levou os produtos higiénicos a serem classificados como artigos de luxo, não essenciais, vai finalmente ser relegada para os livros de história", afirmou.

Segundo cálculos do Ministério das Finanças, a supressão do IVA permite uma poupança de cerca de 40 libras (45 euros) a uma mulher ao longo da vida.