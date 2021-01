Apanhado a 150 km/h num Tesla com Autopilot enquanto dormia

Um condutor canadiano foi apanhado a 150 km/h no seu Tesla Model S, o que só por si já representa uma transgressão por excesso de velocidade. Mas como se isso não bastasse, este jovem de 20 anos seguia com o banco totalmente reclinado e a dormir, tal como a pessoa que seguia no banco do pendura.

O Model S em que circulava está equipado com o sistema Autopilot, que consegue realizar ultrapassagens, mudanças de faixa e até saídas e entradas nas auto-estradas de forma autónoma. Contudo, e tal como a empresa norte-americana sempre diz (até mesmo no livro de instruções…), este é apenas um sistema de ajuda à condução de nível 2, pelo que o condutor é sempre responsável e tem de estar pronto a assumir os comandos a qualquer momento.

Por isso mesmo, este jovem enfrenta agora uma acusação por condução perigosa, mesmo não tendo estado envolvido em qualquer acidente. No passado dia 11 de Dezembro já foi levado a tribunal por excesso de velocidade, mas agora, a 29 de janeiro, volta a estar presente diante de um juiz para responder pela acusação mais grave, a de condução perigosa.

Recorde-se que esta não é a primeira vez que um condutor é apanhado a dormir dentro de um Tesla e até já houve mesmo quem tenha adormecido no banco traseiro.