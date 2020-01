Brexit: EUA quer concluir acordo comercial com Reino Unido ainda este ano

Os Estados Unidos esperam concluir "este ano" um acordo comercial com o Reino Unido, após a conclusão do 'Brexit', afirmou hoje o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, em Davos, na Suíça.

Este acordo "é uma prioridade absoluta para Presidente [norte-americano Donald] Trump e planeamos concluí-lo com o Reino Unido este ano, o que acreditamos que será bom para eles e para nós", disse Steven Mnuchin à margem do Fórum Económico Mundial, que se realiza em Davos.

"Existem menos problemas entre o Reino Unido e os Estados Unidos do que entre o Reino Unido e a União Europeia (...) [as] nossas economias são bastante semelhantes", disse o secretário do Comércio dos Estados Unidos, Wilbur Ross, falando na mesma conferência de imprensa.

"Ambas são fortemente orientadas para os serviços, com uma abundância de serviços financeiros e já existe um alto grau de integração e coordenação. Portanto, isso deve ser mais fácil", acrescentou Ross.

Depois de concluir uma trégua comercial com a China e assinar um acordo de livre comércio com o Canadá e o México, o Presidente norte-americano, que elogia regularmente a sua capacidade de fazer "acordos", pretende continuar no mesmo ritmo.

Trump disse em Davos, na quarta-feira, que também esperava um acordo comercial com a União Europeia antes das eleições de novembro.