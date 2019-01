O presidente da Airbus pediu ao Reino Unido alertou que se a saída sem acordo da UE poderá levar a empresa a mudar-se para outros países.

O presidente da Airbus pediu esta quinta-feira ao Reino Unido para esclarecer a sua posição sobre o 'Brexit' e alertou que se a saída da União Europeia for feita sem acordo poderá levar a companhia a mudar-se para outros países.



Numa mensagem divulgada pela gigante europeia de aeronáutica e defesa, Tom Enders destacou que "estão errados" aqueles que dizem que, como a Airbus tem grandes fábricas no Reino Unido, vai ali ficar "para sempre".



Embora tenha admitido que não é possível mudar estas fábricas "no imediato", sublinhou que o setor aeroespacial é um negócio de longo prazo e que a Airbus "pode ser forçada a redirecionar futuros investimentos em caso de saída [da UE] sem acordo".



"Há muitos países que adorariam construir asas para os aviões da Airbus", acrescentou o responsável, referindo-se à principal atividade que o consórcio europeu tem em território britânico.



A Airbus tem uma equipa de mais de 14.000 pessoas no Reino Unido e há cerca de 110.000 empregos que dependem de seus programas, que geram cerca de 6.000 milhões de libras (cerca de 6.900 milhões de euros) de faturação anual.



O presidente do fabricante europeu disse que, devido à atual situação de incerteza, "o setor aeroespacial britânico está à beira do precipício", sublinhando que "o 'Brexit' está a ameaçar destruir um século de desenvolvimento baseado na educação, investigação e capital humano".



É por isso que, se a saída da UE for feita sem um acordo, a Airbus "teria que tomar decisões muito negativas para o Reino Unido".



Tom Enders argumentou ainda que, "numa economia global, o Reino Unido não pode seguir por conta própria".



"Os grandes projetos aeroespaciais são empresas multinacionais", acrescentou.



O responsável criticou o facto de mais de dois anos após o referendo de 2016 sobre o 'Brexit' as empresas sejam incapazes de planear o seu futuro, porque não sabem como é que a saída se vai materializar, e lembrou que a sua empresa, como muitas outras, pediu repetidamente "clareza".



O presidente do 'número dois' mundial da aviação - depois da norte-americana Boeing - indicou que este mercado cresce a uma taxa de 5% ao ano e que o seu grupo "não depende do Reino Unido" para o seu futuro e sobreviverá em qualquer condição.



"A questão é se o Reino Unido quer fazer parte desse futuro de sucesso", para o qual o 'Brexit deve acontecer de maneira ordenada, resumiu.