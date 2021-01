Homem de 82 anos é o primeiro a receber vacina da AstraZeneca no Reino Unido

O Reino Unido começou esta segunda-feira a vacinar cidadãos com a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, em conjunto com a farmacêutica AstraZeneca. Brian Pinker, um paciente de diálise de 82 anos, foi o primeiro vacinado, num hospital a apenas algumas centenas de metros de onde a vacina foi criada.





O funcionário de manutenção já reformado deixou grandes elogios aos cientistas que desenvolveram a vacina. "Estou tão satisfeito por receber a vacina da Covid hoje e muito orgulhoso que tenha sido uma inventada em Oxford", apontou em comunicado divulgado pelo serviço de saúde."Os enfermeiros, médicos e funcionários de saúde foram brilhantes e espero agora celebrar o 48.º aniversário de casamento com a minha mulher Shirley no final do ano."De acordo com as projeções da taskforce e do Plano de Vacinação, Portugal deverá receber 1,4 milhões de doses desta vacina da AstraZeneca até março e 6,9 milhões de doses no total.

A nível global, a UE encomendou 400 milhões de doses desta vacina, sendo uma das maiores aquisições feitas pelo bloco europeu.