Atualmente essas questões têm se tornado cada vez mais urgentes.

A escultura de uma vagina gerou polémica no Brasil, gerando até comentários de apoiantes do presidente Jair Bolsonaro. A peça de Land Art Diva foi criada numa colina na Usina de Arte, um museu ao ar livre e antiga fábrica de açúcar no estado do Pernambuco, Brasil.Com 33 metros de comprimento e seis de profundidade, é feita de cimento e resina e foi criada pela artista Juliana Notari.Num post na sua página de Facebook, Notari explica a peça. "Em Diva, utilizo a arte para dialogar com questões que remetem a problematização de género a partir de uma perspectiva feminina aliada a uma cosmovisão que questiona a relação entre natureza e cultura na nossa sociedade ocidental falocêntrica e antropocêntrica." O seu post gerou comentários de 25 mil pessoas a favor e contra a obra, desenvolvida por uma equipa de 20 pessoas ao longo de onze meses.Num comentário, lê-se: "Com todo o respeito, não gostei. Imagine-me a andar com as minhas filhas pequenas neste parque e elas perguntam: 'Pai o que é isto?'. O que vou responder?" Uma mulher respondeu ao comentário: "Com todo o respeito, pode ensinar as suas filhas a não terem vergonha dos seus próprios órgãos genitais."Olavo de Carvalho, apoiante e guru de Bolsonaro, propôs no Twitter uma escultura de um pénis gigante para responder à escultura de Notari. A proposta foi retweetada quase 700 vezes.Já o realizador Kleber Mendonça Filho elogiou Notari pela sua obra. "As reações ao teu trabalho são um espelho [da sociedade], um sucesso", tweetou.