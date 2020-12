A ativista chinesa Zhang Zhan, detida há mais de seis meses por ter reportado sobre o surto do novo coronavírus na cidade de Wuhan, fA antiga advogada de 37 anos, acusada no mês passado de "causar altercações e problemas" por reportar o surto, encontrava-se em greve de fome num centro de detenção perto de Xangai. Está detida desde maio.Numa publicação num blogue publicada esta quarta-feira, o advogado de Zhan, Zhang Keke, disse ter visitado a ativista na tarde de terça-feira, tendo-a encontrado doente e exausta. "Vestia um pijama grosso com uma cinta amarrada à cintura, a mão esquerda estava presa à frente e a direita atrás", escreveu. "Ela disse que teve um tubo no estômago e por ter tentado tirá-lo foi amarrada".Segundo o advogado, além de dores de cabeça, tonturas e dores de estômago, Zhang Zhan estava também a sofrer com dores na boca e na garganta.A ativista já tinha sido detida pelas autoridades chinesas por acusações semelhantes em 2018. Em 2019 foi presa por apoiar os ativistas de Hong Kong.Zhang Zhan está, segundo o jornal britânico, entre os vários jornalistas chineses que foram detidos este ano após viajarem para Wuhan para reportar o surto do novo coronavírus. A jornalista pode ser condenada a uma pena de entre quatro e cinco anos de prisão.