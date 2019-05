O decreto aprovado pelo presidente do Brasil facilita o acesso a armas a vereadores, jornalistas, advogados e outros profissionais ligados à Justiça.

Jair Bolsonaro já tinha prometido em tempo de campanha eleitoral e agora cumpriu: em janeiro, depois de tomar posse, um dos primeiros atos do presidente do Brasil foi facilitar a posse de armas de fogo. Agora, com a aprovação do novo decreto, o chefe de estado alarga a facilidade de posse a vereadores, jornalistas especializados em temas de segurança e criminalidade, oficiais de justiça, advogados, conselheiros tutelares, agentes reguladores de trânsito e até o presidente da república. As crianças e adolescentes menores também terão acesso facilitado a aulas de tiro.

Estes menores que frequentem aulas de tiro irão ter menos exigências para entrar nos cursos: deixa de ser necessário uma autorização legal, bastando apenas a assinatura dois responsáveis legais. O curso tem de ser permitido pelo Comando do Exército.

O decreto foi assinado por Bolsonaro na terça-feira e publicado no Diário Oficial da União no dia seguinte. Sobre os requisitos, o diploma prevê que os profissionais referidos com mais de 25 anos podem ter uma arma de fogo, depois de comprovarem capacidade técnica e psicológica para a utilizar. Também não podem estar envolvidos em nenhum processo judicial nem terem sido condenados anteriormente, além de terem morada fixa e ocupação lícita. A arma tem de ficar registada no Sistema Nacional de Armas.





A flexibilização ao acesso de armas é possível graças a uma alínea que exige a "efetiva necessidade [da arma] por exercício da atividade profissional de risco ou ameaça à sua integridade física", uma vez que esta é automaticamente cumprida nestas profissões.

Até então, a autorização para transportar armas na rua abrangia apenas polícias, seguranças ou juízes e procuradores

O número de cartuchos comprados por ano também aumentou: passou de 50 para mil e abarca munições para semitautomáticas.

"A segurança pública começa dentro de casa", disse Bolsonaro à Folha de São Paulo, lembrando que esta flexibilização era uma das suas principais bandeiras eleitorais já que, no seu entender, pretende assegurar a defesa do cidadão.

Desde a aprovação do chefe de estado brasileiro, as ações da Tauros, a empresa monopolista no mercado de armamento brasileiro, subiram 21%, segundo a Reuters.

O Fórum Brasileiro de Segurança Pública comentou ao site brasileiro G1 que o decreto quebra as limitações ao porte de armas do Estatuto do Desarmamento. Este proíbe o porte de armas por civis, salvo em casos com necessidade comprovada.