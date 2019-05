Uma juíza brasileira ordenou a detenção do antigo presidente do Brasil. Temer tem até às 21h de hoje para se entregar às autoridades.

O ex-presidente do Brasil, Michel Temer, tem de entregar às autoridades do país até às 21h desta quinta-feira. A juíza Caroline Figueiredo ordenou hoje a sua detenção, avança o site brasileiro G1.



Temer já tinha afirmado na quarta-feira que iria apresentar voluntariamente à Justiça hoje, depois de um tribunal brasileiro ter determinado o seu regresso à prisão. "Em primeiro lugar, cumpre-se a decisão da Justiça. No segundo ponto, claro que eu considero a decisão inteiramente equivocada sob o foco jurídico. Eu sempre sustentei que nessas questões todas não há provas. Para mim, foi uma surpresa desagradável, mas eu amanhã (quinta-feira) apresento-me voluntariamente", comentou à imprensa junto à porta de sua casa, em São Paulo.

"Claro que com muita lamentação. É uma injustiça, não só uma injustiça, mas uma inveracidade", acrescentou o antigo chefe de estado, que já anunciou que vai recorrer da decisão.



O antigo líder brasileiro, de 78 anos, foi detido no passado dia 21 de março a pedido dos investigadores da operação Lava Jato do Rio de Janeiro. Foi libertado no dia 25 desse mês, mas continua a ser investigado a vários casos ligados àquela que é considerada a maior operação de combate à corrupção no Brasil, que investiga desvio de fundos da empresa petrolífera estatal Petrobras - a Lava-Jato



Temer é o segundo o ex-presidente brasileiro a ser detido no espaço de um ano: o primeiro foi Lula da Silva, que cumpre atualmente pena de prisão.