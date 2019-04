Presidente do Brasil diz que os casos se devem à falta de água e sabão" e que indicam que se chegou ao "fundo do poço".

De forma surpreendente, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, confesssou-se surpreendido e triste com o número de casos de amputação de pénis no país, que diz serem cerca de mil, consequência de problemas de higiene. A declaração foi feita depois de uma reunião com o ministro da educação, Abraham Weintraub.



"No Brasil, fazem-se mil amputações de pénis por ano devido à falta de água e sabão", disse o chefe de estado brasileiro, sem explicar a origem dos dados. "Quando se chega a um ponto destes, percebemos que estamos no fundo do poço. Temos que arranjar uma maneira de sair do fundo do posso para ajudar estas pessoas, conscientizando-as, mostrando o que devem fazer, o que é bom para eles e para o futuro deles. É preciso evitar que se chegue a este ponto rídiculo, triste para nós, dessa quantidade de amputações que temos por ano", acrescentou, revelando que o problema é maior em estados mais pobres.



Segundo o jornal brasileiro A Folha de São Paulo, o tema foi debatido recentemente entre o presidente e o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Mas, avança a mesma fonte, quando questionado, o ministério não forneceu dados sobre os números de amputações. O gabinete de Mandetta recordou, ainda assim, a importância da higiene do pénis para prevenir casos de cancro - que se não forem dignosticados e tratados com rapidez podem levar à amputação.