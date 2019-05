EUA apreendem navio da Coreia do Norte

Os Estados Unidos da América anunciaram esta quinta-feira ter apreendido o navio de carga norte-coreano "Wise Honest", alegando que este violou as sanções impostas pelo país e pela ONU ao exportar carvão da Coreia do Norte ilegalmente.



O mesmo navio já havia sido confiscado pelas autoridades da Indonésia em abril de 2018 devido a irregularidades de documentação e está agora sob propriedade dos Estados Unidos e aproximar-se das águas do país, indicou um oficial do governo norte-americano à Reuters.



Na altura, o navio estava carregado com 25,5 mil toneladas de carvão alegadamente oriundo da Rússia e avaliado em cerca de 2,7 milhões de euros. No entanto, a ONU acreditava que o carvão tinha como origem a própria Coreia do Norte. A Indonésia acabou por permitir a venda desse carvão, medida que foi criticada pelos Estados Unidos.



Esta é a primeira vez que os EUA apreendem um navio norte-coreano por violar sanções e, de acordo com a Reuters, o mesmo era usado também para transportar maquinaria pesada para a Coreia do Norte.