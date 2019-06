O Brasil vai passar a autorizar o internamento compulsivo de toxicodependentes sem autorização judicial e com possibilidade de ser a família ou o responsável legal a pedi-lo, graças a uma nova lei aprovada por Jair Bolsonaro, o presidente do país.

A legislação foi publicada esta quinta-feira no Diário Oficial brasileiro.

Com a nova lei, se não houver contacto com responsáveis ou familiares do dependente químico, o pedido pode ser feito por um funcionário da área de assistência social ou da saúde, ou ainda por órgãos integrantes do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (Sisnad),exceto a segurança pública.

O internamento voluntário dependerá do aval de um médico responsável e terá um prazo máximo de 90 dias.

As alterações vão reforçar a política nacional antidrogas e fortalecer o papel das organizações terapêuticas que tratam de toxicodependentes. No Brasil, estão normalmente ligadas a organizações religiosas.