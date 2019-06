Uma tonelada de cocaína foi apreendida numa embarcação de pesca no oceano Atlântico no âmbito de uma operação da Polícia Judiciária em colaboração com a Marinha, a Força Aérea e a Polícia Federal do Brasil, foi hoje anunciado.







A canábis é a droga mais consumida em Portugal

Os recentes questionários inseridos no âmbito do relatório mostram que a canábis é a droga mais consumida em Portugal, seguida do ecstasy e cocaína, com o uso de substâncias ilícitas a ser mais comum entre pessoas entre os 15 aos 34 anos. Houve ainda um aumento do seu consumo no último ano do que no período total de 2012 a 2016.

Análise às águas dos esgotos a nível municipal de Lisboa, Porto e Almada em 2018 evidenciam que a cocaína e o ecstasy são as drogas mais usadas na capital e são mais comuns em Lisboa do que no Porto ou Almada.

A procura de tratamento pelo consumo de cocaína e opiáceos pela primeira vez também cresceu em Portugal, com cerca de 33 290 mil consumidores do último no país – 5,2% da população adulta portuguesa.

Portugal continua "o destino final para várias substâncias ilícitas que fornecem o mercado interno. Também é um país de passagem para significativas quantidades de canábis vindas de Marrocos e de cocaína da América Latina, dirigida para outros países europeus", considera o OEDT.

As drogas que vêm para o país chegam maioritariamente por mar - recentemente, uma única operação conjunta entre Marinha, Força Aérea e Polícia Judiciária apreendeu uma tonelada de cocaína em pleno Oceano Atlântico, confiscando-se num dia a cocaína apreendida num ano -, mas também por vias terrenas (vindas de Espanha) e por vias áreas, embora estas sejam menos usadas. As autoridades descobriram uma nova rota de tráfico de ecstasy provinda da Holanda com destino ao Brasil.





69% dos detidos em Portugal consumia droga diariamente ou quase diariamente

A canábis é a droga mais consumida entre os reclusos em Portugal, segundo um questionário realizado em 2014. 69% dos detidos reporta um consumo de drogas diariamente ou quase diariamente, incluindo na prisão.

A intervenção decorre de duas formas: programas orientados para a abstinência e programas de medicação assistida. Em 2017, cerca de 1000 prisioneiros estavam em programas de tratamento farmacológico com opiáceos.