Ciro Gomes vai tentar processar os médicos de Bolsonaro por estes emitirem um atestado falso - alegando o estado de saúde do candidato, esfaqueado em Setembro numa acção de campanha.

O candidato do Partido Democrático Trabalhista (PDT) às presidências brasileiras, Ciro Gomes, acusou Jair Bolsonaro, que lidera as sondagens para vencer a primeira volta, de usar um atestado falso para não comparecer no último debate televisivo antes das eleições, apelidando-o de "nota de três reais".

"Eu quero dizer que eu vou tirar a sua máscara, Bolsonaro. Você não pode deixar de ir ao debate. Você está mentindo, e atestado médico falso é crime", afirmou Ciro Gomes à imprensa, em São Paulo. "Vá ao debate da Globo que eu vou mostrar que você é uma nota de três reais", afirmou.

Ciro disse que recebeu na terça-feira as regras do debate da Globo, emissora que irá transmitir o debate de quinta-feira, e nelas constavam que o processo teria de ser adaptado após a confirmação de que Bolsonaro não iria participar.

O candidato do PDT afirmou ainda que vai tentar processar os médicos de Bolsonaro por estes emitirem um atestado falso - alegando o estado de saúde do candidato, esfaqueado em Setembro numa acção de campanha -, segundo a plataforma informativa UOL.

Um dos médicos que acompanha a evolução da saúde do candidato da extrema-direita, o cirurgião Antonio Macedo, afirmou que impediu a participação de Bolsonaro no debate desta quinta-feira, por questões médicas.

Quanto à sua própria participação no último debate, Ciro Gomes afirmou: "Sou o que sou, vou falar o que penso, vou procurar dizer ao povo brasileiro para desarmarmos essa bomba de extremismos do PT [Partido dos Trabalhadores] e Bolsonaro. Isso vai afundar o Brasil numa crise de que talvez não possamos sair com a democracia".