Cientistas pedem mais restrições no Reino Unido contra nova variante do coronavírus

O grupo de cientistas Independent SAGE apelou ao governo britânico para que sejam aplicadas medidas mais restritivas contra a nova variante do coronavírus, detetada no Reino Unido. Há casos confirmados em vários países, ligados a pessoas que vieram de território britânico.





Caso todo o território britânico fosse colocado no nível 4 das restrições, as lojas não-essenciais e os cabeleireiros encerrariam, bem como os espaços de lazer e entretenimento. De momento, cerca de 24 milhões de pessoas - mais de 40% da população - estão a viver no nível 4.Os cientistas pedem ainda mais restrições sobre as viagens e um plano de emergência para garantir uma educação segura em janeiro e fevereiro. As escolas geram preocupação, visto que a nova variante parece ser mais contagiosa entre crianças.O Independent SAGE é um conselho científico que aconselha o governo britânico, sendo independente deste.