Bill Gates, o fundador da Microsoft que nos últimos anos tem dedicado aprte dos seus esforços no estudo de epidemias e de outras doenças com potenciais devastadores como a covid-19, acredita que a pandemia causada pelo mais recente coronavírus deve estar terminado até ao final de 2021. Mas apenas nos países mais ricos, sendo que deverá demorar mais um ano nos países mais pobres. Entretanto, vão morrer milhões de pessoas, avisa ainda o fundador de uma das maiores empresas do mundo.Numa entrevista concedida em início de agosto à The Economist, Bill Gates foi perentório ao afirmar que se irão verificar milhões de mortes antes de a pandemia causada pela covid-19 ser erradicada. E avisa ainda que a pandemia não vai terminar ao mesmo tempo. Primeiro ver-se-ão livres do vírus os países mais ricos e só depois os países mais pobres se verão livres da doença que colocou o mundo inteiro de quarentena.Mas o co-fundador da Microsoft não se referia apenas à doença em si, mas também a todas as pressões colocadas sobre os sistemas de saúde internacionais e as economias internacionais que foram altamente afetadas pelo coronavírus que interrompeu milhões de negócios por todo o mundo e adiou milhões de consultas e cirurgias.Gates lamentou, durante a entrevista, a proliferação de notícais falsas e teorias da conspiração - algumas afirmavam que tinha sido ele mesmo o "inventor" do vírus - durante a pandemia que considera terem prejudicado o combate à doença em si. E mostrou-se também preocupado com a politização do combate à covid-19 nos EUA. Mas mostrou-se igualmente satisfeito pelo rápido avanço que a comunidade médica e científica atingiram, prevendo mesmo uma vacina em produção massiva a partir de meados de 2021.