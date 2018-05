O comediante e o realizador, envolvidos em escândalos de assédio e abuso sexual, estão fora da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos.

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos anunciou esta quinta-feira a expulsão de Bill Cosby e de Roman Polanski, ambos envolvidos em escândalos de assédio e abuso sexual, avança a Sky News.



Após uma reunião do Conselho da Academia, na terça-feira, uma nota publicada esta quinta-feira revelou que a decisão se deveu a "padrões de conduta" da organização. "O conselho continua a encorajar padrões éticos que exigem que os membros se enquadrem nos valores de respeito pela dignidade humana".



Segundo a BBC, apenas quatro pessoas foram expulsas da Academia até à data.



Cosby condenado por abuso sexual

No final do mês de Abril, o actor de 80 anos foi acusado e condenado por ter drogado e abusado sexualmente de uma mulher em 2004. Criador de séries como The Cosby Show, a estrela de televisão foi uma das primeiras vítimas judiciais do movimento Me Too que tem como fim denunciar os abusos sexuais que estrelas de Hollywood perpetuam há décadas contra várias mulheres.



O comediante foi condenado por ter drogado e violado Andrea Constand, uma antiga funcionária da Universidade Temple, em 2004. Cosby sempre defendeu que as relações que manteve com Constand tinham sido consentidas.



A antiga colaboradora da equipa feminina de basquetebol de Temple é uma das cerca de 50 mulheres que vieram a público acusar Cosby, que, asseguram, terá recorrido ao mesmo método para agredir sexualmente as suas vítimas durante 40 anos.



Polanski acusado por quatro mulheres

No final do ano passado, o realizador franco-polaco foi acusado de abuso sexual pela quarta vez. Renate Langer afirma ter sido agredida aos 15 anos por Polanski, em 1972, em Gstaad.



Langer, agora com 61 anos, foi a quarta mulher a acusar Polanski de agressão sexual.



Em 1997, o realizador, agora com 84 anos, admitiu ter tido relações sexuais ilegais com Samantha Geimer – que tinha na altura 13 anos – em casa de Jack Nicholson, em Los Angeles.



Em 2010, a actriz britânica Charlotte Lewis acusou Roman Polanski de a forçar a ter relações sexuais quando esta tinha 16 anos.

Ainda uma terceira mulher, que se identificou como Robin, acusou o cineasta em Agosto de agressão sexual, em 1973, quando tinha 16 anos.



Presidente da Academia ilibado de suspeita de assédio

Em Março deste ano, John Bailey, presidente da Academia de Hollywood, foi alvo de uma acusação de assédio sexual. Contudo, duas semanas após a acusação, a Academia assegurou que o seu presidente está ilibado da suspeita. "O Comité de Membros determinou, por unanimidade", a conclusão da investigação, na terça-feira, "não sendo requerida nenhuma medida" contra o Bailey.

"John Bailey permanece como presidente da Academia", garantiu a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos. Embora as primeiras notícias sobre este caso tivessem apontado para a existência de três acusações, a Academia disse só ter recebido uma, sobre a qual foi feita a investigação.