Biden anuncia equipa económica da Casa Branca

Janet Yellen foi confirmada como secretária do Tesouro. Para a sua equipa entram também Wally Adeyemo como secretário-adjunto; Neera Tanden como diretor do gabinete de Gestão e Orçamento; Cecilia Rouse como presidente do Conselho de Consultores Económicos e Jared Bernstein e Heather Boushey como membros do Conselho de Consultores Económicos.