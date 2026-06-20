Um juiz retirou o passaporte a Begoña Gómez e proíbe-a de sair de Espanha.

Begoña Gómez, mulher de Pedro Sánchez, vai a julgamento pelas suspeitas de peculato, tráfico de influência, corrupção e apropriação indevida de fundos.



Begoña Gómez, mulher de Pedro Sánchez AP

O juiz Juan Carlos Peinado, encarregue de julgar o Caso Begoña, ordenou este sábado que Begoña Gómez vá a julgamento, tendo confiscado o seu passaporte e imposto uma proibição de viajar para o estrangeiro. As mesmas medidas foram impostas a Cristina Álvarez, assessora de Gómez em La Moncloa, a residência oficial do primeiro-ministro.

O juiz Peinado argumenta que vê “motivos razoáveis ??para suspeitar de atividade criminosa” por parte da mulher de Sánchez e, além disso, acredita que existe risco de tentativa de “escapar da Justiça” espanhola, indica, citado pelo El País.

Na decisão tomada este sábado, Peinado argumenta que vê “motivos razoáveis para suspeitar de atividade criminosa” e considera que existe risco de que Gómez e Álvarez tentem “esquivar-se da justiça", refere a imprensa espanhola. Peinado diz mesmo que os polícias responsáveis por escoltar e garantir a segurança de Begoña Gómez podem, inclusivamente, facilitar a fuga.

O Ministério Público espanhol solicitou a restrição de movimentos de Begoña Gómez na passada segunda-feira. Na altura, o governo de Sánchez manifestou a sua oposição às medidas, classificando-as como “incompreensíveis” numa conferência de imprensa. "Esta decisão demonstra a perseguição, a obsessão e as ações desproporcionais de um juiz que conduziu uma investigação sem qualquer fundamento legal e motivada unicamente por razões políticas”, afirmou fonte da equipa de Sanchéz ao El País já este sábado.