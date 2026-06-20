Ataques israelitas reportados no sul do Líbano após acordo de cessar-fogo entre Israel e Hezbollah

Os ataques atingiram mais de uma dúzia de localidades ao longo da madrugada, matando três pessoas em Arab Salim, uma em Deir Zahrani e outra em Dweir.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

Pelo menos cinco pessoas morreram num ataque aéreo isrealita à cidade de Arabsalim, no sul do Líbano, durante esta manhã, avança a agência de notícias estatal libanesa NNA, citada pela agência Reuters. Estes ataques aconteceram já depois do cessar-fogo acordado esta sexta-feira entre Israel e o Hezbollah.



Ataquie israelita no sul do Líbano AP

Os ataques atingiram mais de uma dúzia de localidades ao longo da madrugada, matando três pessoas em Arab Salim, uma em Deir Zahrani e outra à entrada de Dweir, segundo a agência de notícias libanesa.

O presidente norte-americano, Donald Trump, garantiu na sexta-feira que Israel vai cessar os ataques no Líbano, porque "cumpre o que promete", alegando que, se não fosse Washington, os israelitas teriam sido aniquilados.

"Respeitam-me muito e fazem o que eu lhes digo", sublinhou Trump, referindo-se às autoridades israelitas, numa entrevista concedida ao portal de notícias Axios, quando questionado se poderia impedir Israel de atacar o país vizinho.

O memorando de entendimento entre Estados Unidos e Irão, assinado eletronicamente na passada quarte-feira pelos respetivos presidentes, Trump e Masoud Pezeshkian, estipula "o termo imediato e permanente das operações militares em todas as frentes", incluindo o Líbano, onde Israel e o Hezbollah, aliado de Teerão, se confrontam há mais de três meses.

O texto prevê também que a integridade territorial libanesa deve ser garantida, referindo-se à presença no sul do país de tropas de Israel, que tem expressado oposição ao acordo de paz com Teerão e à retirada militar do país vizinho.