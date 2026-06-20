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Ataques israelitas reportados no sul do Líbano após acordo de cessar-fogo entre Israel e Hezbollah

Diogo Barreto
Diogo Barreto 10:46
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Os ataques atingiram mais de uma dúzia de localidades ao longo da madrugada, matando três pessoas em Arab Salim, uma em Deir Zahrani e outra em Dweir.

Pelo menos cinco pessoas morreram num ataque aéreo isrealita à cidade de Arabsalim, no sul do Líbano, durante esta manhã, avança a agência de notícias estatal libanesa NNA, citada pela agência Reuters. Estes ataques aconteceram já depois do cessar-fogo acordado esta sexta-feira entre Israel e o Hezbollah.

Ataquie israelita no sul do Líbano
Ataquie israelita no sul do Líbano AP

Os ataques atingiram mais de uma dúzia de localidades ao longo da madrugada, matando três pessoas em Arab Salim, uma em Deir Zahrani e outra à entrada de Dweir, segundo a agência de notícias libanesa.

O presidente norte-americano, Donald Trump, garantiu na sexta-feira que Israel vai cessar os ataques no Líbano, porque "cumpre o que promete", alegando que, se não fosse Washington, os israelitas teriam sido aniquilados.

"Respeitam-me muito e fazem o que eu lhes digo", sublinhou Trump, referindo-se às autoridades israelitas, numa entrevista concedida ao portal de notícias Axios, quando questionado se poderia impedir Israel de atacar o país vizinho.

O memorando de entendimento entre Estados Unidos e Irão, assinado eletronicamente na passada quarte-feira pelos respetivos presidentes, Trump e Masoud Pezeshkian, estipula "o termo imediato e permanente das operações militares em todas as frentes", incluindo o Líbano, onde Israel e o Hezbollah, aliado de Teerão, se confrontam há mais de três meses.

O texto prevê também que a integridade territorial libanesa deve ser garantida, referindo-se à presença no sul do país de tropas de Israel, que tem expressado oposição ao acordo de paz com Teerão e à retirada militar do país vizinho.

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