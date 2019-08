Um homem brasileiro, ex-funcionário de uma agência bancária, inspirou-se num caso recente com uma máscara de silicone - em que um traficante de droga chamado "Baixinho" tentou fugir de uma prisão vestido de mulher - e tentou assaltar um banco disfarçado de idoso. Mas o assalto não correu conforme planeado.





Segundo a Polícia Militar do estado brasileiro de Santa Catarina, o homem utilizou uma máscara de silicone com o aspeto de um idoso, uma boina e uns óculos escuros para assaltar um banco na cidade de Jaraguá do Sul, no Brasil . O antigo funcionário entrou na agência bancária, esta segunda-feira à tarde, com uma arma de plástico e chegou ainda a fazer alguns reféns. O objetivo era roubar o dinheiro, mas a Polícia Militar cercou o local pouco depois.

"Estava sozinho e quando percebeu que não seria possível tirar algum valor ou sair com algum dinheiro entrou em desespero e, durante a confusão, atirou-se da janela", disse o comissário da polícia Daniel Dias a uma rádio local. Acrescentou ainda que o homem caiu em cima de um carro estacionado e partiu uma perna, impossibilitando a fuga.

No inicio do mês, o líder de um gangue brasileiro Clauvino da Silva foi apanhado pela polícia quanto tentava fugir da cadeia, vestido com as roupas da filha e uma máscara de silicone.