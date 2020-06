Avião de combate norte-americano caiu no Mar do Norte

Um avião de combate da força aérea dos Estados Unidos, com um piloto a bordo, caiu esta segunda-feira no Mar do Norte, de acordo com a agência de notícias Associated Press (AP).

Segundo a AP, não há informações sobre o piloto do avião de combate norte-americano.

O F-15C Eagle, do grupo 48th Fighter Wing da força aérea norte-americana, estava em uma missão de treino de rotina na base da Royal Air Force (RAF) de Lakenheath quando caiu às 09:40 locais (a mesma hora em Lisboa).

As autoridades britânicas de socorro e salvamento estão a participar nas buscas no local do acidente.

A causa do acidente ainda não foi divulgada pelas autoridades.

Lakenheath é uma base da Royal Air Force que hospeda a 48th Fighter Wing da força aérea dos EUA, conhecida como Liberty Wing.

A base fica a cerca de 130 quilómetros a nordeste de Londres.