Autoridades investigam morte de cinco crianças devido a insuflável

Cinco crianças morreram e quatro ficaram feridas depois de caírem de um castelo insuflável que foi levantado por uma rajada de vento, em Devonport, na ilha da Tasmânia, anunciaram as autoridades australianas, citadas pela agência noticiosa Reuters.



O acidente ocorreu durante uma festa de final do ano na Escola Primária de Hillcrest. As crianças do 5.º e 6.º ano, entre os 10 e 12 anos de idade, caíram de uma altura de 10 metros. As autoridades revelaram inicialmente que dois rapazes e duas raparigas morreram, com idades entre os 10 e os 12 anos. Uma outra criança que ficou ferida com gravidade acabou por morrer já no hospital. "Uma rajada de vento alegadamente fez com que o castelo e as bolas insufláveis se levantassem no ar", disse o comissário da polícia da Tasmânia, Darren Hine, citado pela Reuters.



Há ainda quatro crianças hospitalizadas, mas fora de perigo de vida.