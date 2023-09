Aung San Suu Kyi em risco de vida. Militares recusam acompanhamento médico

O filho de Aung San Suu Kyi assegura que a mãe, presa há vários anos no Myanmar, se encontra em risco de vida. A líder política, agora com 78 anos, terá uma doença gengival relacionada com um dente do siso que a impede de comer e tem originado vómitos, tonturas e perda de mobilidade.







Kim Aris garante que as autoridades prisionais pediram que a mãe recebesse acompanhamento médico, mas que os militares do país terão recusado. Além disso, as visitas e o contacto telefónico com o exterior também estarão a ser negados."Dada a quantidade de pessoas que perdem a vida nas prisões do Myanmar, isto é gravemente preocupante (…) e o facto de não ter tido qualquer contacto com ela nos últimos dois anos e meio tem sido difícil. Sinto-me um pouco impotente", disse Kim Aris em entrevista ao The Guardian.Desde 1989 que Aung San Suu Kyi tem passado por longos períodos de restrição de liberdade. Das outras vezes chegou a receber visitas, comunicações telefónicas ou encomendas com produtos básicos. Mas desde o golpe de Estado, em 2021, que "não tem qualquer tipo de direitos", não podendo também contactar o seu advogado.Por ideologia política e apesar da idade, a presidente deposta, acusada de fraude eleitoral e corrupção, sempre recusou receber qualquer tipo de tratamento especial o que a coloca "num risco ainda maior".A sentença tem sido amplamente criticada, tanto no país como a nível internacional, por ser baseada em "testemunhos e provas falsas" apenas com o objetivo de reduzir o poder da ativista no Myanmar.A pena de Aung San Suu Kyi foi reduzida em agosto mas, mesmo assim, enfrenta 27 anos de prisão.