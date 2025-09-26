Sábado – Pense por si

Ciclone Gabrielle. Balanço final aponta para 255 ocorrências

Não há feridos a registar.

A Proteção Civil dos Açores contabilizou 255 ocorrências, “sem feridos ou danos pessoais a registar”, na sequência da passagem do ciclone tropical Gabrielle, tendo sido realojadas 16 pessoas, segundo um comunicado final.

“O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) informa que foram totalizadas 255 ocorrências, sem feridos ou danos pessoais a registar”, a maioria “relacionada com a queda de árvores, colapso de estruturas e danos em coberturas”, lê-se no comunicado.

A Proteção Civil especificou ainda que foram realojadas 16 pessoas nas ilhas Terceira, São Jorge, Pico, Faial e Graciosa.

Numa avaliação à situação, “no presente momento”, o SRPCBA considera que não se justifica manter “medidas especiais para a coordenação técnica e operacional dos meios e entidades envolvidas”, sendo desativado o Plano Regional de Emergência e de Proteção Civil dos Açores, com efeitos desde as 17h00 (18h00 de Lisboa).

O despacho emitido pelo presidente do Governo dos Açores, que determinou o encerramento de todos os serviços e organismos públicos localizados nas ilhas dos grupos Ocidental (Flores e Corvo) e Central (Pico, Faial, Graciosa, Terceira e São Jorge), “cessa, como o próprio despacho determina, a sua vigência às 18h00”, acrescenta.

O Gabrielle começou a atingir os Açores pelas 22h00 locais (23h00 em Lisboa) de quinta-feira.

O período mais crítico ocorreu entre as 03h00 e as 09h00 locais (mais uma hora em Lisboa), com maior incidência nas ilhas Graciosa, Faial e Terceira.

A tempestade pós tropical Gabrielle está a afastar-se do arquipélago e dirigir-se para o continente, para onde as previsões apontam para um agravamento das condições meteorológicas a partir de sábado.

As autoridades previam que a tempestade Gabrielle chegasse aos Açores como furacão de categoria 1 – numa escala máxima de 5 –, mas, à medida que se aproximou das ilhas, passou para depressão pós-tropical.

