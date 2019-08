Nove cavalos tramaram Jacques Monsieur, um dos maiores traficantes de armas do mundo. O belga foi detido na Herdade do Zambujal, Évora, numa discreta casa de campo ao lado das cavalariças. As autoridades, que o perseguiam desde uma condenação em 2018, detetaram que não tinha pago o transporte de quatro cavalos vindos de França para Portugal.

A fatura era de €2.500, conta o jornal belga La Libre. Talvez um preço baixo para um homem que traficou "centenas de milhares de armas automáticas, munições, tanques, helicópteros, aeronaves e outro equipamento militar", segundo o canal VTM, entre 2006 e 2009.

As armas chegavam a países em conflito como a Líbia, o Chade, o Paquistão e o Irão. "Ao longo dos últimos 35 anos, não existiu guerra ou conflito armado em que Jacques Monsieur não tenha estado envolvido", indica o VTM.

Em 2017, foi condenado por traficar armas entre 2006 e 2009. A pena foi de três anos de prisão e um pagamento de 300 mil euros. Jacques Monsieur recorreu e piorou a sua pena: passou para quatro anos de prisão e 1,2 milhões de euros a pagar. A sentença foi mais pesada devido à acusação de associação a um gangue criminoso.

Há dez anos, Monsieur já tinha sido condenado por crimes semelhantes nos Estados Unidos e em França. Em 2010, nos Estados Unidos, Jacques Monsieur, já tinha sido condenado a 23 meses de prisão por tentar vender peças de aviões de combate ao Iraque.

Jacques Monsieur fugiu para Tarascon, em França, mas conseguiu fugir depois de ter vendido a sua propriedade, em março de 2019. Em julho, as autoridades detetaram o envio de nove cavalos de França para Portugal – que não foi pago.

Após uma colaboração intensa entre as autoridades belgas, francesas e portuguesas, Jacques Monsieur foi apanhado. Agora, cabe ao Tribunal da Relação de Évora decidir sobre a sua extradição para a Bélgica. Entretanto, Jacques será mantido em prisão preventiva.