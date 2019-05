A tripulação de um voo na Nova Zelândia pediu várias vezes a uma passageira para estar atenta às instruções de segurança. A mulher decidiu ignorá-los e olhar para o telemóvel.

Já ignorou as instruções de segurança de um voo? Na Nova Zelândia, uma mulher preferiu continuar a ler o seu livro, recusando os diversos pedidos da tripulação para estar atenta ao vídeo ou ao panfleto. Por essa atitude, foi expulsa do voo.



A consequência pode parecer insólita, mas aconteceu mesmo. Segundo o The Guardian, a mulher - que tinha um "ar de rica", descrevem outros passageiros - ignorou por completo os pedidos dos tripulantes.

Segurando a sua mala Louis Vuitton, a mulher estava a ler um livro quando o vídeo das instruções de segurança começou. A tripulação notou que a passageira, localizada na fila da saída de emergência, não estava atenta às instruções. Por isso, pediu-lhe para mudar o foco da atenção. A reação da mulher? Fechar o livro e pegar no telemóvel, para onde começou a olhar.

"Uma comissária de bordo pediu gentilmente 'pode por favor estar atenta ao vídeo porque você está sentada na fila do exit?'", explicou uma passageira à imprensa local, citada pelo Guardian. "A comissária foi muito gentil e continuou a pedir, mas a mulher pôs os dedos nas orelhas", acrescentou.



Quando o voo começou a atrasar-se por causa da atitude da mulher, os restantes passageiros imploraram para ela prestar atenção às instruções de segurança. Nem isso a convenceu. "Eles não queriam saber", considerou uma passageira.

O piloto foi eventual forçado a regressar ao portão de embarque porque a passageira "falhou em obedecer as instruções da tripulação", disse a Air New Zealand em comunicado. "A polícia estava à espera deles no gate e eles foram forçados a desembarcar", acrescentou.