Ataque com drone de grupo terrorista na Colômbia derruba helicóptero e mata 12 polícias

O governo colombiano confirmou esta quinta-feira que doze polícias morreram num ataque contra um helicóptero da brigada antidroga que participava na erradicação de plantações de coca no município de Amalfi, no departamento de Antioquia (noroeste).



Presidente colombiano dá conta da morte de 12 polícias em queda de helicóptero AP Photo/Ivan Valencia, File

O presidente colombiano, Gustavo Petro, informou inicialmente que o incidente tinha resultado em oito mortos e oito feridos, mas horas depois as autoridades aumentaram o balanço para doze policias mortos, admitindo que os corpos e os feridos ainda não tinham sido evacuados.

“Não foi possível retirar os feridos nem os corpos”, precisamente devido às dificuldades de acesso à área montanhosa e selvagem onde ocorreu o ataque, disse das autoridades à agência EFE.

As autoridades indicaram que o helicóptero da Polícia Antinarcóticos foi supostamente atacado por um drone quando sobrevoava uma zona rural de Amalfi, o que obrigou a tripulação a realizar uma aterragem de emergência.

“O que aconteceu é um ato de guerra cometido pela Frente 36 do Estado-Maior Central”, anunciou Petro na sua conta na rede social X, numa referência a uma dos principais grupos dissidentes das FARC, que opera no nordeste de Antioquia.

Por sua vez, o governador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, garantiu que toda a rede hospitalar foi ativada para atender os feridos e lembrou que também atua na região o Clã do Golfo, o maior grupo criminoso do país.