Assassino de Maëlys suspeito de abusar sobrinhas de quatro e sete anos

O principal suspeito pela morte da jovem luso-descendente Maëlys de Araújo foi esta sexta-feira constituído arguido num novo processo de abuso sexual de uma menor, no seguimento de um interrogatório feito esta manhã pelos juízes de Grenoble, disse a procuradoria à AFP.

Nordahl Lelandais, segundo várias fontes, é suspeito de abusos sexuais sobre uma prima de 4 anos, a quarta vítima depois da morte de Maëlys de Araujo, do homicídio do militar Arthur Noyer e da violação de uma outra prima criança, com alegadamente sete anos.

O antigo treinador de cães do exército, de 35 anos, está detido na prisão de Saint-Quentin-Fallavier desde 10 de Julho, depois de ter passado cinco meses numa unidade psiquiátrica, após a confissão do assassínio, em Fevereiro.