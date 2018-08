O fundador do Wikileaks, Julian Assange, está a considerar uma oferta para comparecer perante o senado norte-americano de forma a ajudar na investigação da alegada interferência russa nas eleições presidenciais dos EUA de 2016. A informação foi avançada esta quinta-feira pela sua advogada, Jennifer Robinson, que confirmou o pedido mas refere que a protecção de Assange tem de ser garantida primeiro.

Na passada quarta-feira, a organização que publicou dezenas de documentos confidenciais na sua página revelou uma carta na qual o Comité de Inteligência dos Estados Unidos questiona a disponibilidade de Assange para testemunhar pessoalmente na investigação sobre o possível envolvimento de Moscovo na vitória de Donald Trump. O governo de Vladimir Putin já rejeitou as acusações e o presidente norte-americano negou qualquer ingerência da sua parte.





BREAKING: US Senate Intelligence Committee calls editor @JulianAssange to testify. Letter delivered via US embassy in London. WikiLeaks' legal team say they are "considering the offer but the conditions must conform to a high ethical standard". Also: https://t.co/pPf0GTjTlp pic.twitter.com/gQIUstbGbq