Um casal americano foi morto num atentado terrorista da autoria do Estado Islâmico no Tajiquistão, no domingo, dia 29 de Julho. Provenientes de Washington D.C, Estados Unidos, os dois estavam a viajar pelo mundo de bicicleta. Já tinham passado por África, pela Europa, e chegado à Ásia Central. Antes do Tajiquistão, pedalaram através do Cazaquistão e do Quirguistão.



Os pais de Lauren Geoghegan confirmaram à CBS News a morte da filha e do seu marido Jay Austin, ambos de 29 anos. Um carro abalroou um grupo de ciclistas estrangeiros no Tajiquistão. De seguida, cinco homens saíram do veículo e esfaquearam os turistas. Além do casal, morreu também um suíço e um holandês. O Estado Islâmico confirmou ser o autor deste ataque ao mostrar um vídeo dos cinco agressores a jurarem fidelidade ao líder do Estado Islâmico Abu Bakr al-Baghdadi.

Lauren e Justin começaram a sua volta ao mundo de bicicleta em Julho de 2017 na África do Sul e foram publicando fotografias dos países que percorriam no seu blogue e redes sociais. Num das publicações do casal lê-se: "Apesar de haver maldade… os seres humanos são amáveis. Egoístas e míopes às vezes, mas amáveis, generosos e magníficos. Foi a maior descoberta que fizemos na nossa jornada".











Segundo os pais de Lauren, esta aventura de bicicleta era típica da filha: "Ela e o seu marido, Jay Justin, abraçavam todas as oportunidades da vida, eram abertos a novas pessoas e lugares e tinham como objectivo perceber melhor o mundo". A família pediu tempo para lidar com esta perda e agradeceu a assistência dada pela embaixada dos EUA no Tajiquistão.