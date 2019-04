Documentos, vídeos e imagens do fundador do WikiLeaks terão sido colocados à venda.

Julian Assange, fundador do WikiLeaks, terá sido submetido a uma operação de espionagem na embaixada do Equador em Londres, onde está exilado desde 2012. A garantia foi dada esta quarta-feira pelo WikiLeaks. Documentos, vídeos e imagens terão sido colocados à venda, escreve o The Guardian.

As autoridades espanholas montaram uma operação, em Madrid, contra indivíduos que tentaram vender o material. Os advogados de Assange garantem que foi uma tentativa de extorsão.

"O WikiLeaks descobriu uma extensa operação de espionagem contra Julian Assange dentro da embaixada equatoriana", afirmou Kristinn Hrafnsson, chefe de redação do WikiLeaks. "Se juntarem os pontos é fácil de fazer o desenho". O material está agora nas mãos da justiça espanhola.



"Sabemos que houve um pedido para entregar o registo de visitantes da embaixada e gravações de vídeo das câmaras de segurança", afirmou Hrafnsson, que acrescentou acreditar que as informações foram entregues ao governo de Donald Trump.



A relação de Julian Assange com o Equador complicou-se quando o país acusou o fundador do WikiLeaks de divulgar informações sobre a vida pessoal do presidente Lenín Moreno.

Assange refugiou-se na embaixada do Equador para evitar a extradição para a Suécia.