Durante a noite de quinta-feira, a polícia brasileira encontrou mais três veículos utilizados no roubo.





Oito homens disfarçados de agentes da Polícia Federal do Brasil invadiram na quinta-feira o terminal de cargas do Aeroporto Internacional de Guarulhos, no Estado de São Paulo , e roubaram cerca de 750 quilogramas de ouro. O grupo de ladrões utilizou armas de guerra e dois carros pintados com as cores da Polícia Federal brasileira para realizar o assalto.Segundo o portal de notícias G1 (da rede Globo), os homens invadiram a plataforma de cargas do aeroporto com duas viaturas clonadas por volta das 14:30 locais (19:30 em Lisboa). Já no terminal, vestidos com fardas, distintivos e pistolas, roubaram um carro especial para transporte de valores da Brink's, empresa americana de segurança e protecção, com 750 quilos em ouro. Os homens, que entraram e saíram do aeroporto brasileiro sem disparar tiros, levaram um funcionário como refém.Segundo o portal de notícias, os suspeitos terão sequestrado, na noite de quarta-feira, oito familiares de um funcionário que teria conhecimento sobre o funcionamento do terminal de carga do aeroporto, conseguido informações privilegiadas para entrar.O refém que foi levado na fuga foi depois libertado e revelou à polícia que os assaltantes abandonaram os veículos usados no roubo e fugiram com o ouro noutras viaturas.A Polícia Militar do Estado de São Paulo desencadeou uma operação naquela região para recuperar o ouro e deter os ladrões. No entanto, não podem ser utilizados meios aéreos na zona já que os meios aéreos policiais não têm autorização para sobrevoar qualquer aeroporto.Os momentos do assalto, captados por várias câmaras de segurança do terminal de cargas do Aeroporto de Guarulhos, foram divulgados por televisões locais e partilhados nas redes sociais.