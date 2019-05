Pelo menos 55 presos encontrados mortos em prisões brasileiras

Pelo menos 40 presos foram encontrados mortos em quatro prisões em Manaus, no estado do Amazonas, Brasil, esta segunda-feira. A descoberta foi feita poucas horas depois de um motim no Complexo Penitenciário Anisio Jobim, também em Manaus, ter provocado a morte a 15 presos. A contagem de mortos em prisões naquele estado ascende assim ao total de 55, em menos de dois dias.





No Complexo Penitenciário Anísio Jobim, onde morreram 15 pessoas pessoas, no domingo, uma rixa teve início entre dois grupos rivais. A briga terminou com a morte de 15 pessoas.



O governo do Amazonas informou, entretanto, que o governador Wilson Lima já falou com o ministro da Justiça e Segurança Público, Sérgio Moro, que vai enviar uma equipa de intervenção prisional para o Estado do Amazonas, para que possa ajudar num "problema que é nacional: o problema dos presidiários".

Todos os mortos que não os do motim apresentavam indícios de asfixia e foram registadas em quatro prisões: no Instituto Penal Antônio Trindade (25 mortos), na Unidade Prisional de Puraquequara (6 mortos), no Centro de Detenção Provisória Masculino (5 mortos) e no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (4 mortos), revela a G1, citando a Secretaria de Administração Penitenciária.