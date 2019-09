Homem memorizou cartões de crédito de mais de 1.300 pessoas no Japão

Um homem que trabalhava em part-time como caixa num centro comercial em Tóquio, no Japão, roubou informações dos cartões de crédito de mais de 1.300 clientes apenas com a sua memória fotográfica.





Sempre que um cliente pagava com cartão de crédito, Yusuke Taniguchi, de 34 anos, memorizava o nome, data de validade e os 19 dígitos do código de segurança de cada cartão - tudo enquanto a compra era efetuada, revela o jornal online japonês japantoday.com.O esquema foi descoberto quando Taniguchi comprou duas malas no valor de 2.500 dólares (2.266 euros), que iriam ser entregues no seu apartamento. No momento da entrega, a polícia apareceu, com o suspeito a confessar que ia vender os artigos que comprou numa loja de penhores e usar esse dinheiro para pagar as suas despesas.Depois de preso em março deste ano, a polícia encontrou um caderno com dezenas de nomes e números e está a tentar ligá-los a incidentes passados para determinar o âmbito dos alegados crimes de Taniguchi.