Os dez assaltantes que sequestraram funcionários norte-coreanos e roubaram computadores e documentos viajaram para Lisboa antes de fugir para os Estados Unidos da América.

Os 10 assaltantes que, no passado dia 22 de fevereiro, invadiram a embaixada da Coreia do Norte em Madrid, Espanha, terão passado por Lisboa antes de fugir para os Estados Unidos da América. De acordo com o El País, que cita o relatório das autoridades espanholas, o líder da operação é um cidadão mexicano residente nos EUA que terá apanhado um voo desde a capital portuguesa até ao aeroporto de Newark, em Nova Iorque.

Adrian Hong Chang terá, juntamente com outros nove indivíduos, sequestrado funcionários norte-coreanos durante quatro horas enquanto roubaram computadores e documentos da embaixada. O mesmo jornal espanhol reportou, há menos de duas semanas, que dois dos homens pertenceriam à Agência Central de Inteligência (CIA) e que o material roubado poderia estar relacionado com a cimeira entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, a 27 de fevereiro, no Vietname.

Os elementos do grupo, com sete pessoas identificadas até ao momento, identificaram-se como membros de uma associação de direitos humanos para a libertação da Coreia do Norte. Daí, terão seguido para Lisboa, onde se dividiram em quatro grupos diferentes até viajar separadamente para os Estados Unidos.