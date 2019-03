Um grupo dissidente que pretende conseguir a queda do regime norte-coreano e de Kim Jong-un reivindicou o assalto à embaixada do país em Madrid, Espanha, no mês passado. Em comunicado, o Free Joseon admitiu ter roubado computadores, documentos e outros materiais, que terá depois dado ao FBI.

Segundo José de La Mata, o juiz instrutor do processo, citado pelo The Washington Post, o líder do ataque – identificado como Adrian Hong Chang – ofereceu o material e dados roubados ao FBI. No comunicado, o grupo defende que foi o FBI que solicitou estas informações. "Esta informação foi partilhada voluntariamente e a pedido deles, não nosso", escreveu o Free Joseon, acrescentando que os dados foram fornecidos em "termos de confidencialidade" mutuamente acordados. Porém, negou estar a trabalhar em concluio com o FBI ou outra organização estrangeira.

O assalto à embaixada do grupo de dez homens, que contava com um mexicano, sul-coreano e um norte-americano, ocorreu no dia 22 de fevereiro. Os media espanhóis noticiaram que os funcionários da representação diplomática foram amarrados, espancados, privados de visão com sacos na cabeça e interrogados. O grupo contrapõe e garante que as pessoas que estavam no local foram tratadas com "dignidade e o cuidado necessário".

No referido comunicado, o grupo alega que encontrou provas de vários crimes perpetrados pelo regime norte-coreano, nomeadamente invasões, detenções ilegais, roubo, ameaças e roubos realizados por uma "organização criminosa". O Free Joseon acusa ainda as instalações diplomáticas da Coreia do Norte de funcionaram como "centros de narcotráfico e tráfico de armas, meios para promover a propaganda de um regime totalitário que sistematicamente comete crimes contra a humanidade".

O The Washington Post escreve que José de la Mata acredita que os atacantes fugiram para os EUA, pelo que pretende pedir a sua extradição ao governo do país, onde podem ser condenados até 28 de prisão.





