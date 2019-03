Uma escola nos EUA colocou os alunos a aprenderem como cozinhar, preencher o IRS ou mudar o pneu, competências que serão essenciais quando se tornarem adultos.

Aprendeu a calcular fracções, dividir orações e sobre o sistema digestivo. Mas sabe mudar um pneu, preencher o IRS ou validar faturas e qual a importância de cada uma destas ações? E se as escolas ensinassem como realizar algumas tarefas práticas que o vão acompanhar ao longo da vida? Foi o que fez esta escola no Kentucky, EUA, em que os alunos tiveram a oportunidade de aprenderem a completar tarefas como organizar um crurrículo ou cozinhar.



Estas "aulas" aconteceram no âmbito de uma conferência intitulada "Ser Adulto" ("Adulting") e que consistiu em onze palestras onde foram ensinadas capacidades que poderão vir a ser muito úteis no dia a dia dos jovens prestes a terminar a escola secundária.



A conferência na escola secundária de Bullitt Central foi organizada depois de o diretor do estabelecimento perceber que muitos alunos não tinham noção de algumas tarefas básicas que terão de desempenhar no futuro. Portanto organizou onze workshops e deixou que cada aluno escolhesse três aos quais gostaria de assistir.



Várias instituições locais ajudaram a montar o certame, incluindo a polícia e o exército.



A iniciativa recebeu muitos elogios nas redes sociais, com utilizadores a assegurarem que gostavam de ver esta iniciativa reproduzida noutras escolas.