Bali e Veneza são dois últimos exemplos de administrações locais que implementaram medidas mais "restritivas" e controladoras do comportamento dos turistas.

A partir de Outubro, se a lei for aprovada, os turistas em Veneza poderão pagar uma multa até €500 por se sentarem fora dos lugares designados para esse efeito – como no chão ou em escadas -, após o presidente do município, Luigi Brugnaro, ter sugerido a medida para combater o comportamento indesejado de turistas.

Esta é uma das últimas propostas elaboradas no âmbito da campanha #EnjoyRespectVenezia, criada pelo governo de Veneza em 2017 para combater o elevado nível de turistas que recebe todos os anos. Obriga-os a seguir uma série de regras pré-estabelecidas para poderem usufruir da cidade.

Além desta possível proibição de se sentarem fora de lugares estabelecidos, os turistas não podem fazer pausas a andar nas pontes, nadar nos canais, andar de biquíni ou sem t-shirt na cidade ou deitarem-se nos bancos. Também estão proibidos de produzir barulho excessivo à noite ou entre as 13h e as 15h (hora de sesta) e de criar qualquer tipo de arte sem uma licença. Qualquer violação destas regras pode levar a uma multa entre 25€ a 500€.

Bali segue o exemplo de Veneza e requer "qualidade turística": querem proibir os turistas de tirarem fotos em biquíni em frente aos templos hindus da ilha, por considerarem tratar-se de um comportamento desrespeitoso num espaço de oração.

"Os templos precisam de ser preservados já que são o espírito da cultura e costumes de Bali", defendeu Tjokorda Oka Artha Sukawati, governador de Bali, citado pelo The Guardian.

As regras podem ficar mais rigorosas especialmente após o incidente com um turista dinamarquês que se sentou no santuário Linggih Padmasana do templo Puhur Luhur Batukaru e que se tornou viral. O santuário assemelha-se a um trono colocado em cima de um pilar e está reservado apenas para as mais poderosas deidades do hinduísmo balinês e ser usado por outras pessoas é uma ofensa à fé seguida.

Bali tem-se tornado uma atracção turística cada vez mais visitada nos últimos anos, chegando aos 5 milhões de visitantes apenas em 2017.

Contudo, não é só em Bali e Veneza que os turistas devem seguir regras rigorosamente. No Japão, por exemplo, tornou-se expressamente proibido dar gorjetas a funcionários como taxistas ou empregados de mesa já que tal é visto como uma grave ofensa pessoal. Na Rússia, não é incomum a polícia abordar um turista sem razão aparente e pedir-lhe o passaporte e identificação, pelo que é recomendado andar sempre com esses documentos. Também é aconselhado não tirar fotografias de edifícios militares ou governamentais russos e já houve casos de turistas que foram imediatamente abordados pelas autoridades após captarem imagens dessas construções.

No Dubai, demonstrações públicas de carinho (como abraços ou beijos) são consideradas inapropriadas e punidas com pena de prisão. Em 2005, um casal britânico foi condenado a um mês de prisão por se ter beijado num restaurante.