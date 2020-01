Condenados pais de menino que morreu de hipotermia por ter ficado de castigo na garagem

Quando os agentes da polícia chegaram à casa de onde tinham recebido um alerta de emergência encontraram Michael Valva, também ele polícia, a fazer manobras de reanimação ao seu filho Thomas, de oito anos. A criança, que sofria de autismo, tinha perdido os sentidos depois de ter batido com a cabeça, segundo o seu pai.Os resultados da autópsia mostraram outra história, muito mais grave: Thomas tinha entrado em hipotermia após ter passado a noite na garagem, sem isolamento térmico, por estar de castigo.Michael Valva, de 40 anos, e Angela Pollina, de 42, foram detidos nos Estados Unidos pelo crime de homicídio em segundo grau pela morte do seu filho. Segundo a acusação, nessa noite a temperatura atingiu os sete graus negativos, sendo que a temperatura corporal de Thomas era de 24 graus quando os paramédicos chegaram a sua casa.Ainda que tenha sido levado com vida para o hospital de Suffolk, no estado de Nova Iorque, Thomas não resistiu aos danos feitos pelo frio que passou durante a noite.A polícia descobriu que o pai não estava a contar a história verdadeira devido a várias incoerências nos horários, bem como a imagens das câmaras de vigilância da casa, que mostraram que o casal castigava muita vezes Thomas e os seus cinco irmãos privando-os de comerem ou expondo-os a temperaturas muito baixas.