Um palestiniano foi morto na noite de quinta-feira na Faixa de Gaza por disparos de artilharia israelita, a poucas horas da manifestação do "Dia da Terra", que evoca a morte de seis árabes desarmados por forças israelitas em 1976.

De acordo com um porta-voz do Ministério da Saúde da Palestina, a vítima é um agricultor de 27 anos, que foi morto perto de Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza.

O movimento de protesto na Faixa de Gaza marcará a homenagem anual aos seis árabes israelitas mortos em 1976 durante manifestações contra a confiscação de terras por Israel.

Os palestinianos pretendem acampar durante um mês e meio ao longo da fronteira de Gaza sob estreita vigilância dos soldados israelitas, preparados para responder pela força caso este movimento, designado "a grande marcha do regresso", ultrapasse os limites impostos.

Na quinta-feira, o embaixador israelita nas Nações Unidas, Danny Danon, escreveu ao secretário-geral António Guterres para advertir sobre "um perigoso esforço dos líderes palestinianos para provocar o conflito ao orquestrarem uma série de confrontações de massa".

As famílias palestinianas pretendem montar centenas de tendas na Faixa de Gaza, um território com quase dois milhões de pessoas totalmente bloqueado por Israel e pelo Egipto, num apoio às centenas de milhares de refugiados expulsos das suas terras ou que fugiram da guerra e dos massacres durante o conflito que originou a fundação do Estado de Israel em 1948.