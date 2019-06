Um relatório da ONU sobre o assassinato do jornalista dissidente Jamal Khashoggi diz que há provas credíveis que ligam o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohamed bin Salman, e outras figuras importantes do regime saudita ao crime que ocorreu na embaixada do reino em Istambul, na Turquia.Assinado pelo investigador Agnes Callamard, o documento diz que Khashoggi foi vítima de uma "execução deliberada e premeditada", "uma execução extrajudicial pela qual o estado da Arábia Saudita é responsável à vista das leis internacionais dos direitos humanos".Riad, que recebeu o relatório de 100 páginas antes da sua divulgação, segundo a Reuters, ainda não reagiu às acusações. Porém, o reino tem negado todas as acusações de qualquer envolvimento de MBS no crime.