Arábia Saudita anuncia criação de cidade ecológica sem carros

A Arábia Saudita, o maior exportador mundial de petróleo bruto, anunciou este domingo a criação de uma cidade ecológica com "zero carros, zero estradas, zero emissões de CO2" no NEOM, zona no noroeste do reino que se encontra em desenvolvimento.

Uma região futurista e turística, NEOM, está na lista dos muitos megaprojetos em curso para diversificar a economia da Arábia Saudita, que depende fortemente da exportação do petróleo.

"Como presidente da direção da NEOM, apresento-vos "THE LINE", uma cidade que pode acomodar um milhão de habitantes, tem 170 km de comprimento e preservará 95% das áreas naturais", anunciou o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman num comunicado transmitido na televisão.

"Não haverá carros, estradas e terá emissões zero de carbono", acrescentou o líder do país que é a maior economia do mundo árabe, mas regularmente classificada entre os estados mais poluidores do mundo.

"Devemos transformar as cidades em cidades do futuro", disse, referindo-se a uma "revolução civilizacional".

Quanto a detalhes do projeto, só serão divulgados mais tarde, assegurou o príncipe Mohammed bin Salman, antes de mostrar imagens computorizadas da "linha" e paisagens de desertos primitivos e mares azuis.

A cidade pensada para peões terá serviços, tais como escolas e centros de saúde, bem como espaços verdes e transportes públicos de alta velocidade, que não fazem mais de 20 minutos de viagem, de acordo com um comunicado de imprensa.

O novo centro urbano será também baseado em tecnologias de inteligência artificial (IA) e "equipamento de baixo impacto de carbono, alimentado a 100% por energia renovável".

A construção da "THE LINE" terá início no primeiro trimestre de 2021 e será financiada pelo Fundo Saudita de Investimento Público (PIF), o principal instrumento da política de diversificação económica do país.

O projeto irá criar 380 mil empregos e a sua contribuição para o PIB está estimada em 180 mil milhões de riyals (mais de 39 mil milhões de euros) até 2030, de acordo com o comunicado de imprensa da NEOM.